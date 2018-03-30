Дело Погребняка против "Динамо" рассмотрят 10 апреля

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза приняла решение перенести рассмотрение дела экс-форварда московского "Динамо" Павла Погребняка против своего бывшего клуба на 10 апреля. Об этом заявил юрист футболиста Михаил Прокопец.

"Палата по разрешению споров сегодня выслушала Погребняка. Перенос на 10 апреля связан исключительно с тем, что "Динамо" попросило вызвать на заседание Дмитрия Хохлова (главного тренера команды), чтобы он дал свои пояснения", – приводит слова Прокопца "Спорт-экспресс".

Напомним, что динамовский клуб в одностороннем порядке расторг контракт с Погребняком. После этого игрок, перешедший в "Тосно", потребовал компенсацию от "Динамо", подав жалобу в Палату по разрешению споров РФС.