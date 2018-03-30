Россия ответила европейским странам на высылку дипломатов

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Отравление Скрипаля 25 минут назад
Россия ответила европейским странам на высылку дипломатовЧитайте нас в Telegram
Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ответные меры Москвы на высылку рядом стран российских дипломатов. Кроме того, были затронуты текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, состоялся обстоятельный обмен мнениями по внешней политике, в том числе в контексте принятых решений о зеркальных мерах в отношении ряда государств, выславших российских дипломатов и закрывших наши консульские учреждения".
Великобритания
Британия в течение месяца должна сократить свое посольство и генконсульства в России до числа дипломатических работников РФ в Великобритании. Таково предписание российского МИДа.
"Шаги, предпринятые западными странам в отношении России в связи с ситуацией вокруг "дела Скрипалей", отражают степень их озабоченности", — заявил в эфире телеканала "Россия 24" посол Великобритании в РФ Лори Бристоу после вызова в МИД РФ. В последние дни мы видели те шаги, которые предприняли пара дюжин государств по всему миру".
Нидерланды
Нидерланды будут вынуждены выслать из России двух своих дипломатов, и это "является ударом по посольству", подчеркнула посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос.
"Мы проинформируем министерство, и далее будет определяться порядок действий, — цитирует голландского дипломата РИА Новости. — В начале недели мы выслали двух российских дипломатов. Эта мера была предпринята в связи с ужасным инцидентом в Солсбери".
Литва
В ответ на высылку трех российских дипломатов из Литвы Москва приняла решение выслать столько же литовских дипломатов. Об этом решении поставлен в известность посол Литвы Рямигиюс Мотузас.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заметил на пресс-конференции, что "высылаемые из России три литовских дипломата с разведывательной деятельностью не имеют ничего общего". По его словам, это три работника посольства, которые должны покинуть Россию в течение недели.
Италия
Россия высылает двух итальянских дипломатов. Соответствующую вербальную ноту поверенному в делах посольства Италии в Москве вручили в российском МИД.
Как сообщается на сайте МИД Италии, поверенный в делах посольства Италии в Российской Федерации был вызван в российский МИД 30 марта. Дипломатам дана неделя на то, чтобы покинуть территорию РФ.
Латвия
Россия высылает одного латвийского дипломата, которому предписано покинуть страну не позднее 6 апреля. Об этом "Интерфаксу" рассказал пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис. Он не уточнил имя и занимаемую должность дипломата, однако заверил, что это не посол Латвии в России Марис Риекстиньш.
"Российская сторона считает, что этот шаг (решение Латвии о высылке дипломата) было провокационным и не было другой возможности, как ответить тем же", — подчеркнул Егерманис.
Латвия признает, что ответный шаг России "был ожидаемым" и не вызывает удивления, но "это не решает проблему, а, наоборот, углубляет напряженность".
"Вместо того, чтобы сотрудничать с Великобританией и содействовать расследованию применения 4 марта химического оружия в Солсбери, Россия выбрала откровенно враждебное и вызывающее отношение", — считает Гинтс Егерманис.
Польша
Четверо польских дипломатов должны будут покинуть территорию России до 7 апреля. Как подтвердили в МИД Польши, посла этой страны в России Влодзимежа Марчиняка проинформировали, что четверо членов польской дипломатической миссии признаны нежелательными лицами на территории России. Комментариев на этот счет польский посол журналистам не давал.
Финляндия
Россия решила выслать одного финского дипломата, который работает в посольстве в Москве. Посол Финляндии в России Микко Хаутала был уведомлен об этом МИДом Российской Федерации 30 марта.
Высылка финского дипломата — ответ России на решение Финляндии, принятое 26 марта, объявить персона нон-грата одного из сотрудников с дипломатическим статусом в посольстве России в Хельсинки. Финский дипломат должен будет покинуть Россию в течение двух недель.
История вопроса
После скандала из-за отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания, США, Канада и ряд стран объявили о высылке более сотни российских дипломатов из своих стран, тем самым указывая на непосредственную причастность России к данному инциденту.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены с признаками сильнейшего отравления в Солсбери 4 марта. 28 марта Великобритания сообщила, что Юоия Скрипаль пошла на поправку. Россия все обвинения в свой адрес по данному делу категорически отрицает.
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