Планы на выходные: выставки, театральные эксперименты и шоу экстремалов мирового уровня

Настоящие шедевры живописи, гениальные стихи и рев моторов: в московской афише на предстоящие выходные — яркие и неожиданные события. Будут и настоящие эксперименты.

Помимо того, что в столицу в эти выходные наконец-то придет весна и можно будет подольше погулять, москвичей ждут и другие приятные планы. Например, можно посетить масштабную выставку "Эпоха Рембрандта и Вермеера" в Пушкинском музее.

В экспозиции — произведения гениев голландской школы живописи. Ни одно полотно раньше не выставлялось в России. Лейденская коллекция — одна из лучших в мире. Самые первые работы Рембрандта из серии аллегорий чувств и более поздние, в том числе знаменитая "Минерва".

По-настоящему уникальная картина, представленная на этой выставке — "Явление ангела Агари", написанная Фабрициусом. Это одна из 16 работ художника, сохранившихся до наших дней.

Необычный проект открылся в Музее современного искусства: он объединил театр и музей и стал настоящим театральным исследовательским центром. Каждый день здесь проходят актерские и режиссерские опыты, мастер-классы и экспериментальные постановки. Завтра вечером посетителям предложат вместе с режиссерами разобрать пьесу "Вишневый сад", а в воскресенье научат создавать сценические костюмы.

Музей Пушкина ждет в эти выходные и взрослых, и детей: он подготовил сразу два литературно-познавательных проекта. Поклонников "Евгения Онегина" ждут иллюстрации, портреты, предметы интерьера пушкинской эпохи. Можно по-новому взглянуть на роман и полностью окунуться в то время. А детей приглашают на Неделю детской книги. В воскресенье в музее пройдет большая театрализованная интерактивная программа.

А те, кто хочет получить в эти выходные действительно незабываемые впечатления, могут отправиться на фестиваль экстремальных видов спорта в "Олимпийский". На нем соберутся мировые звезды экстрима. Дрифтинг, паркур, велотриал, фристайл на снегоходах и многое другое — участники шоу продемонстрируют самые сложные и опасные трюки и прыжки. Специальный гость — каскадер Терри Грант, снявшийся во многих голливудских фильмах. Он покажет сложную двухколесную езду.