Консульство США в Санкт-Петербурге сидит на чемоданах

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Отравление Скрипаля 25 минут назад
Консульство США в Санкт-Петербурге сидит на чемоданахЧитайте нас в Telegram
В МИД России вызвали послов стран, выславших российских дипломатов. Послам вручат ноты протеста и объявят об ответных мерах Москвы на недружественные действия западных государств во главе с США и Великобританией. Россия закрывает американское консульство в Санкт-Петербурге и выдворяет столько же американских дипломатов, сколько Вашингтон выслал российских. Эта тема обсуждалась 30 марта в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия".
Корреспондент ВГТРК Салима Зариф сообщила, что в консульстве США в Санкт-Петербурге "совершенно чемоданное настроение". Работники консульства начали снимать с фасада камеры наблюдения. Американский флаг пока остается на здании, его снимут 31 марта, когда дипмиссия должна будет покинуть здание на Фурштатской улице. И тогда же консул освободит здание американской резиденции в Гродненском переулке.
Изначально, с 1780 года, Петербург был местом расположения американской дипмиссии в России. А посланниками были такие люди, как Джон Куинси, ставший впоследствии шестым президентом США, и Джеймс Бьюкенен – 15-й президент Америки. Здание на Фурштатской дипмиссия занимает с 1972 года. При этом выдачу виз здесь прекратили в сентябре 2017 года после массовой высылки американских дипломатов. Выдачу виз собирались возобновить в марте этого года, но теперь уже выдавать не будут.
Вместе с тем консульство Великобритании в Санкт-Петербурге в эти дни также покидает свое представительство. Жителей города очень волнует, что будет находиться в этих зданиях. Ответа пока нет, но известно, что сейчас идут совещания по этому вопросу, и решения будут приняты в ближайшее время.
Параллельно с закрытием американского консульства в Санкт-Петербурге, в Сиэтле в нашем консульстве происходят такие же события. 30 марта здесь последний рабочий день. "Осуществляется срочная эвакуация. Все документы собраны и переданы под надежную охрану наших сотрудников", — рассказал генеральный консул РФ в Сиэтле Валерий Тимашов в интервью корреспонденту ВГТРК Валентину Богданову. Тимашов отметил, что их консульство занималось в частности оформлением виз для сотрудников крупнейшей американской корпорации Boeing.
В свою очередь, в эфире программы "60 минут" доктор исторических наук и профессор МГИМО Евгений Кожокин заявил, что Россия стремится предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта и настроена на конструктивный диалог. "Взаимная высылка дипломатов – очень опасная тенденция для мировых отношений. Дипломатическая служба обеспечивает взаимопонимание между людьми, а сейчас мы все больше оказываемся в "параллельных мирах", — подчеркнул политолог.
Кожокин отметил, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с холодной войной. "Военный бюджет США – чуть менее 700 миллиардов долларов, наш – порядка 49 миллиардов. Разные потенциалы, разные возможности. А вызовы серьезные", — заявил он.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля". Британию поддержали 24 европейские страны. Австралия, Грузия и Канада также решили выслать российских дипломатов. В ответ МИД России принял зеркальные меры.
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