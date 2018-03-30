Зацикленность на здоровом сне признали болезнью

Ученые признали зацикленность на здоровом сне или ортосомнию болезнью. Новый недуг особенно распространен среди граждан США. Почти 10 процентов американцев используют специальные трекеры сна, с помощью которых делают выводы о своем здоровье. Практически никого показатели прибора не устраивают, сообщает Journal of Clinical Sleep Medicine.

Внимательно изучив показания трекера, который отслеживает параметры сна, люди делают вид что больны и идут к врачу. При этом в большинстве случаев американцы сами ставили себе диагноз, чувствуя себя совершенно нормально.

Зацикленные на правильном сне люди больше доверяли прибору, чем собственным ощущениям. В результате, пациенты оказывались в настолько сильной зависимости от данных трекеров, что им требовалась помощь психотерапевтов и сомноголов.

Медики утверждают, что результаты профессиональных исследований сна зачастую не совпадают с оценками трекеров.

"Помните, что подобные гаджеты, как правило, не дают объективной оценки ритмам сна. Если доверять таким устройствам слишком сильно, есть риск развития тревожности и ипохондрии", — предупреждают врачи.