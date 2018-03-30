Американцы хотят сохранить следы своих астронавтов на Луне

Государственные и частные компании, которые хотят высадиться на Луне, могут повредить американское оборудование. Оно осталось на спутнике Земли еще со времен первых экспедиций. Поэтому будущие полеты должны согласовываться с Соединенными Штатами. Такого мнения придерживаются авторы доклада "Защита и сохранение посадочных площадок и артефактов программы "Аполлон", пишет агентство ТАСС.

Документ был подготовлен по запросу Конгресса США. Его создатели уверены, что американское оборудование на спутнике Земли имеет огромную историческую и научную ценность. По нему можно, например, изучать, как за 50 лет изменились в лунной среде человеческие устройства.

Вместе с тем, американские специалисты уверены, что никаких дополнительных договоров подписывать не надо. Достаточно соглашения от 1967 года, которое гарантирует неприкосновенность космической собственности той или иной страны. Однако, его можно расширить, и внести туда пункт про консультацию со Штатами в случае высадки на Луне. Конечно, если на это согласятся космические агентства других стран.

Всего было 6 успешных экспедиций на Луну. Первая состоялась в 1969 году, а последняя – в 1972 году. Например, экипаж "Аполлон -15" "намусорил" чуть ли не больше остальных. Астронавты Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин провели на спутнике Земли трое суток и бросили там почти две сотни разных предметов. В том числе, и первое лунное транспортное средство – ровер.