В Подольске ребенок умер, попив из найденной на улице бутылки лимонада

В подмосковном Подольске следователи разбираются в обстоятельствах смерти 11-летнего мальчика.

Как сообщает телеграм-канал Следственного комитета, трагедия произошла 28 марта. Два брата – 11 и 8 лет – гуляли на детской площадке у дома.

Старший мальчик нашел открытую бутылку из-под лимонада с неустановленной жидкостью и выпил ее.

Дома у ребенка стали появляться признаки отравления, его госпитализировали, но спасти мальчика не удалось: на следующий день в больнице он скончался.