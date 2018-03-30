Американо-российская любовь: счастливые и разбитые судьбы холодной войны

Американо-российская любовь: счастливые и разбитые судьбы холодной войныЧитайте нас в Telegram
Сейчас, когда российско-американские отношения некоторые называют даже не холодной, а ледяной войной, Андрей Малахов пригласил в "Прямой эфир" людей, чью любовь не смогли убить разногласия между США и СССР в XX веке, невзирая на висевший между странами "железный занавес".
"Человек с Пятой авеню". Так назывался документальный фильм, который в 1986 году снял режиссер Генрих Боровик. На кадрах плачет американец. Причина в том, что он смог жениться на русской.
Во время той холодной войны на родине Джозефа Маури посчитали предателем за общение с русскими. Ему даже собирались предъявить обвинения в шпионаже.
Затем этого американского безработного пригласили в Москву, поселили в "Интуристе". Ему дали черную "Волгу" с водителем, а сам председатель Президиума Верховного совета СССР Андрей Громыко жал ему руку.
Через 29 лет после того, как был снят фильм "Человек с Пятой авеню", команда "Прямого эфира" нашла Джозефа Маури. Американец рассказал свою историю и вспомнил то тяжелое, по его словам, время, когда снимался фильм.
Он говорит, что никогда его не забудет. Тогда советская съемочная группа оказала ему так нужную моральную поддержку, поскольку он ощущал себя очень одиноким.
Маури вспоминает, что впервые он приехал в СССР, в Сочи. Там он познакомился с преподавательницей английского языка Аллой Голубковой и влюбился в нее с первого взгляда.
"Это был период холодной войны, все было очень строго, и мы знали, что невозможно нам будет соединиться", – вспоминает Джозеф. Однако когда его виза истекла, он все равно нелегально остался в стране ради своей возлюбленной.
Через какое-то время об этом узнали в КГБ, и у Маури начались проблемы. Ему пришлось уехать обратно в США. Аллу он не видел больше 20 лет, хотя всегда помнил ее.
Однажды, когда Джозефа выселяли из квартиры, к нему пришел журналист из советской "Литературной газеты", и он ухватился за этот шанс в надежде вновь увидеть любимую женщину…
В студию программы рассказать свои истории пришли и другие российско-американские семьи. В частности, американский журналист Патрик Ланкастер с женой Надеждой и их сыном.
О том, как сошлись американская телеведущая Анисса Науэй и россиянин Владимир Баталин, за что олимпийский чемпион Вик Уайлд благодарен свой жене (тоже спортсменке и чемпионке) Алене Заварзиной, чем закончилась история Аллы Голубковой и Джозефа Маури, и могут ли такие — личные — истории укрепить отношения между нашими странами? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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