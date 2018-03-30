"У нас просто челюсть отвалилась": в Англии случайно нашли редкое изображение женщины-фараона

Тема:
Археология и история 7 минут назад
"У нас просто челюсть отвалилась": в Англии случайно нашли редкое изображение женщины-фараонаЧитайте нас в Telegram
Открытие случайное, забавное и при этом сенсационное: прижизненных портретов женщины-фараона Хатшепсут сохранилось не очень много. Один из них, как оказалось, годами пылился в хранилище университета Суонси (Уэльс, Англия).
Автором открытия можно назвать Кена Гриффина (Ken Griffin), читающего студентам лекции по египтологии. Университет Суонси очень гордится своим Египетским центром и возможностью обучать будущих египтологов по подлинным артефактам. Для одного из занятий Гриффин как раз выбрал интересный предмет, заказав его по фотографии из университетского хранилища.
«Я отбирал артефакты для практического занятия и увидел старую черно-белую фотографию рельефа, который мне показался интереснее остальных. Когда мы поняли, что это на самом деле, у нас челюсть отвалилась до земли – что у меня, что у моих студентов», — эмоционально рассказывает Гриффин.
Позже профессор вспомнил, что открытие произошло 8 марта, в Международный женский день, и добавил: «Хатшепсут точно знает, как красиво обставить свое появление».
Специалистов, способных на глаз определить ценность двух фрагментов рельефа, не так уж много – с тех пор как артефакт впервые оказался в университетском собрании в 1971 году, никто не видел в нем ничего выдающегося. Но Гриффин – ученый с огромным опытом работы в Египте, он мгновенно заметил сходство рельефа с изображениями из заупокойного храма Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, построенного в XV веке до нашей эры, в эпоху Нового царства.
Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. Фото с сайта orangesmile.com
Фрагменты плиты толщиной около 5 см были очевидно сняты со стены храма или гробницы, о чем говорят следы инструментов на задней поверхности рельефа.
На фронтальной поверхности сохранилось изображение человеческой головы, лишенной лица, а слева заметна верхняя часть опахала. Но имеющихся деталей хватило для опознания: прическа, урей («кобра», часть головного убора фараонов со стилизованным изображением богини-кобры Уаджит), оформление опахала – Гриффин уже не раз видел подобный стиль в Дейр-эль-Бахри. Однако главным аргументом стали иероглифы над царственной головой: это фрагмент титула (церемониального именования фараона), встречающегося повсюду в храме Хатшепсут: в нем использованы местоимения женского рода.
Кен Гриффин и рельеф с изображением Хатшепсут. Фото: Swansea University
Фараон + женщина + декоративный стиль храма в Дейр-эль-Бахри = Хатшепсут. «Первая великая женщина в мировой истории», по мнению многих египтологов, Хатшепсут была пятым фараоном XVIII династии (к которой, к слову, относится и Тутанхамон), одной из пяти известных женщин-правительниц Египта. Судя по имеющимся сведениям, Хатшепсут оставалась у власти больше 20 лет (≈ 1478 – 1458 гг. до н.э.) и время ее правления считается эпохой мира и процветания страны.
Тем не менее до сих пор неясно, почему ее пасынок и преемник Тутмос III начал уничтожать изображения своей мачехи. Личная неприязнь, ранее казавшаяся наиболее вероятной причиной, сейчас уже не так очевидна: например, кампания по разрушению коснулась не всех изображений царицы и началась достаточно поздно, через несколько десятков лет после смерти Хатшепсут, когда у Тутмоса уже не было видимых причин мстить давно покойной мачехе: он сам стал успешным правителем, эдаким «Наполеоном древнего мира».
Как бы то ни было, изображений загадочной Хатшепсут сохранилось немного, и каждая подобная находка считается уникальной. Даже если у портрета нет лица, как в случае с рельефом из Суонси.
Лицо, впрочем, на рельефе есть, но оно вырезано на обратной стороне верхнего фрагмента плиты. И это лицо мужчины с короткой бородкой. Накладная «бородка» — один из символов царской власти – была и у Хатшепсут, однако ученых смутило расположение портрета на задней поверхности настенного рельефа: это полная бессмыслица.
Наиболее вероятное объяснение – изображение лица появилось гораздо позже, возможно, в XIX или начале XX века: артефакт, по всей видимости, вывезли из Египта до начала официальных раскопок и реставрации храма в Дейр-эль-Бахри в 1902 году, сообщает издание Смитсоновского института со ссылкой на пресс-релиз университета Суонси. «Дополнить» отсутствующее лицо фараона мог торговец древностями или аукционный дом по меркантильным соображениям, ради повышения ценности артефакта. Для этого взяли верхний фрагмент, обработали его край так, чтобы он совпадал с краем нижнего фрагмента, и на чистой стороне вырезали лицо фараона-мужчины – поскольку сто лет назад о существовании женщины-фараона просто не знали.
Соединенные фрагменты с подлинным лицом Хатшепсут и фальшивым лицом фараона-мужчины. Фото: Swansea University
Это резонное, но все же предположение: в записях университетского Египетского центра нет никаких упоминаний о происхождении и месте находки рельефа. Известно лишь, что ценный артефакт оказался в собрании университета в 1971 году как часть переданной в дар коллекции лондонского фармацевта сэра Генри Веллкома, скончавшегося в 1936 году.
С 1961 года работы в заупокойном храме Хатшепсут ведет польская археологическая миссия. Кен Гриффин уже передал польским археологам все сведения о неожиданном открытии – он надеется, что поляки смогут обнаружить в храмовых галереях точное место, где когда-то находился рельеф из Суонси.
Драгоценный артефакт ожидает продолжения своей истории, но в темное хранилище он больше не вернется – сейчас он занимает почетное место в одной из витрин «Дома жизни» в университетском Египетском центре.
Ранее по теме
-
Кураторы музея нашли мумию внутри египетского саркофага, считавшегося пустым1 сутки назад
-
Археологи: в "необитаемых" джунглях Амазонки жил миллион человек2 суток назад
-
Утраченный текст Галена прочитали впервые за тысячу лет2 суток назад
-
В Италии найдены останки средневековой женщины, "родившей" после смерти3 суток назад
-
Долгожданная новость из Амфиполиса. Но короткая и плохая7 суток назад
-
Крупнейшее извержение в истории Исландии ускорило принятие христианства9 суток назад
Сейчас
Умерла народная артистка России Наталья Попович
Охранники "Зимней вишни" самоликвидировались
Картина дня
-
Владелица "Зимней вишни" за решеткой
- Откуда выселяют американцев в Петербурге
- Дочь Скрипаля начала самостоятельно есть и пить
- Олега Анофриева похоронили в Подмосковье
- Брата украинского пранкера-провокатора задержали в Архангельске
Самое читаемое
-
Дети остались за дверью: закрывший двери кинозала мужчина потерял в огне дочерей
- Некому хоронить: тело Мавроди четвертый день лежит в морге невостребованным
- Ответ не заставил себя ждать: Москва вызвала посла США, Вашингтон оставил дверь открытой
- Мать отказалась от маленького сына, который спас ее от соседа и впал в кому
- Удаляет все пятна - это обман. Роскачество назвало лучшие стиральные порошки
Авто.Вести.Ru
-
Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
- У Cadillac появился новый компактный кроссовер
- Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле
- Хит-парад. Автомобили в честь гонок и гонщиков
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Кемеровская трагедия: новые подробности
- У Лондона новая версия отравления Скрипалей
- В российских регионах началось половодье
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
В столице проводится масштабная проверка торговых центров
- Южный отрезок фиолетовой ветки метро открыли раньше срока
- Столичные больницы осваивают ядерную диагностику
- Как будут развивать дальше Новую Москву
- Планы на выходные: выставки, театр и шоу экстремалов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов
- Тихоокеанский "мусороворот" оказался в 16 раз больше, чем считалось
- Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак