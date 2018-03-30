Мини-футбол. Матч "Дины" с "Сибиряком" был остановлен из-за нехватки игроков

На матч чемпионата России по мини-футболу с новосибирским "Сибиряком" московский клуб "Дина", испытывающий серьезные финансовые проблемы, заявил всего трех футболистов. Однако во время встречи один из них получил травму. Судья был вынужден остановить игру.

Уже к третьей минуте матча футболисты "Сибиряка" вели со счетом 4:0. Когда же игрок "Дины" получил травму, у москвичей на площадке осталось лишь два человека. Игра была остановлена, сообщает ТАСС.

В турнирной таблице новосибирский "Сибиряк" располагается на втором месте. В его активе 60 очков после 26 игр. "Дина" занимает последнюю строчку, набрав всего 4 очка. Ранее московский клуб не смог сыграть с санкт-петербургским "Политехом" из-за неявки десяти игроков основного состава.