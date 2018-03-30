Химики рассказали, почему не стоит часто питаться в ресторанах и брать еду на вынос

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Правильное питание и диеты 20 минут назад
Химики рассказали, почему не стоит часто питаться в ресторанах и брать еду на выносЧитайте нас в Telegram
Частое питание в ресторанах и кафе может быть чревато серьёзными последствиями для здоровья. Об этом рассказали исследователи из Университета Джорджа Вашингтона (США). По их словам, то же самое касается и покупки готовых блюд в кулинариях и кафетериях.
Авторы поясняют: основная опасность кроется в повышенном содержании фталатов в подобных блюдах. Эти химические соединения – соли фталевой кислоты – ранее та же команда обнаружила в фастфуде.
Было доказано, что фталаты, попадая в организм, воздействуют на гормоны и нарушают репродуктивную функцию, что может привести к бесплодию. О других возможных негативных последствиях для здоровья пока ведутся споры – слишком мало проведено исследований о долгосрочном влиянии химикатов на здоровье, однако в их вреде сомневаться не приходится.
Помимо самой "быстрой еды" фталаты также содержатся и в её упаковке, откуда легко попадают сначала в пищу, а затем и в организм человека.
Однако в новой работе исследователи доказали, что не только фастфуд, но и вообще любые ресторанные блюда содержат на 35% больше вредных химикатов, чем домашние, сообщается на сайте Medical Xpress.
"Наши результаты показывают, что питание вне дома может быть важным и ранее недооценённым источником воздействия фталатов", — рассказывает ведущий автор работы Эми Зота (Ami Zota).
Её команда проанализировала данные Национального исследования состояния здоровья и питания (NHANES), которое проводилось в Соединённых Штатах с 2005 по 2014 год. В масштабной работе приняли участие 10253 человека. Их просили вспомнить, чем и где они питались за последние 24 часа, а затем специалисты оценивали концентрацию продуктов распада фталатов, содержащихся в моче добровольцев.
61% участников сообщили о том, что в последние сутки питались в общественных местах. Когда учёные сравнили их анализы с показателями оставшихся 39%, они обнаружили следующее.
Во-первых, у всех людей, питавшихся вне дома, концентрация фталатов была повышена, но самый высокий показатель (на целых 55% выше по сравнению с контрольной группой) был отмечен среди подростков. И это вполне закономерно, ведь именно молодые юноши и девушки чаще всего употребляют фастфуд. И именно они первыми попадают под удар, потому что нарушить работу гормонов в подростковом возрасте очень просто.
"Беременные женщины, дети и подростки более уязвимы к токсичному воздействию химических веществ, подрывающих работу гормонов, поэтому важно найти способы ограничить это воздействие. В будущих исследованиях следует изучить наиболее эффективные меры по удалению фталатов из продовольствия", — отмечает ещё один ведущий автор исследования Джулия Варшавски (Julia Varshavsky).
Во-вторых, ряд продуктов (особенно "вредностей", таких как бургеры или сэндвичи) был связан с повышенным содержанием химиката лишь в том случае, если эти блюда были куплены в кафе. Например, после употребления сэндвичей, купленных в общепите, у людей всех возрастов уровень фталатов в организме повышался на 30%. А если тот же сэндвич был изготовлен дома, то этого скачка не происходило.
Специалисты уточняют, что наибольшее содержание фталатов в еде обеспечивается наличием мясных и зерновых продуктов (хлеб, торты, пицца, буррито, блюда из риса и лапши). Также фталаты содержатся в разного рода упаковке – контейнерах для блюд на вынос, пластиковых стаканчиках, жироотталкивающей бумаге, в которую заворачивают бургеры.
Более того, перчатки, в которых готовят повара, оборудование пищевой промышленности и даже покрытия поверхностей столов на кухнях – всё это тоже источники фталатов, которые попадают в приготовленные блюда.
Добавим, что результатом некоторых из таких исследований становятся запреты на государственном уровне. Так, в 2008 году в США было запрещено использование фталатов при производстве детских игрушек.
Пока же исследователи рекомендуют людям ограничить потребление пищи, купленной в ресторанах или кафе, и готовить любимые блюда в домашних условиях. Это поможет снизить содержание не только вредных химикатов, но также соли, сахара и жиров, которые не добавляют пользы еде (к слову, сэндвичи, приготовленные дома, были признаны ещё и экологически безопасными).
Более подробно о своей работе команда рассказала в научной статье, которая представлена в издании Environment International.
Напомним, ранее было доказано, что у юных девушек, употребляющих фастфуд, больше шансов заболеть раком груди.
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