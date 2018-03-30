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30 марта 201817:27

Ушла из жизни народная артистка России Наталья Попович

novayaopera.ru

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В Москве на 74-м году жизни скончалась народная артистка России Наталья Попович. Вдова основателя московского театра "Новая опера" Евгения Колобова и главный хормейстер театра с 1991 года по 2017-й умерла после тяжелой болезни, сообщили ТАСС в театре.

Прощание с Натальей Попович пройдет 2 апреля в Зеркальном фойе театра с 11 до 13 часов.

"Новая опера" обязана созданием своего хора Наталье Попович. Народная артистка также была автором идеи ряда театрализованных представлений и ежегодного фестиваля театра "Крещенская неделя в "Новой опере".

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