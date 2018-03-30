Футболист "Спартака" Зобнин полностью восстановился после травмы

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что с полузащитником Романом Зобниным, получившим травму 23 марта в матче между сборными России и Бразилии, все хорошо. По его словам, футболист готов сыграть уже в ближайшей встрече 24-го тура с "Тосно".

"Что касается того, готов ли играть Зобнин, то да, с ним все в порядке. Он может играть. Каково состояние Тимофеева, Зе Луиша, Боккетти и Таски? Все, кроме Тимофеева, на сто процентов готовы играть. Артем еще не готов", — цитирует итальянского специалиста Чемпионат.Com.

Ранее сообщалось, что Зобнин, повредивший связки левого колена, пропустит две недели. Напомним, что встреча чемпионата России между "Спартаком" и "Тосно" состоится в Москве 31 марта.