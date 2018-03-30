Сестра Юлии Скрипаль хочет ее проведать

Двоюродная сестра пострадавшей в английском городе Солсбери россиянки Юлии Скрипаль выразила желание приехать в Великобританию.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в посольстве РФ в Лондоне.

Речь идет о Виктории Скрипаль, племяннице Сергея Скрипаля. После того, как она узнала об улучшении состоянии Юлии Скрипаль и о том, что она может говорить, женщина изъявила желание приехать в Лондон и посетить кузину.

В посольстве надеются, что руководствуясь гуманитарными соображениями, англичане оперативно выдадут Виктории.

При этом стало известно, что российское посольство ранее попросило у Форин-офиса консульский доступ к Юлии Скипаль, которая является гражданкой России. Британские власти до сих пор его не предоставили.

Согласно данным британского телеканала Sky News Юлия Скрипаль пришла в себя и может принимать пищу и пить. Вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что она находится в сознании и может говорить.

В районной больнице английского Солсбери подтвердили, что состояние пациентки быстро улучшается и более не оценивается как критическое. Что касается состояния её отца, Сергея Скрипаля, то оно остается "критическим, но стабильным".

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок".

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. После чего выслал 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах.