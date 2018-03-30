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30 марта 201818:17

Поветкин на процедуре взвешивания оказался легче Прайса на 12 кг

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Накануне боя между российским боксером-тяжеловесом Александром Поветкиным и британцем Дэвидом Прайсом состоялась процедура взвешивания. Вес россиянина составил 103,87 кг. Прайс же потянул на 116,1 кг. Бой между ними состоится 31 марта в Кардиффе.

Боксеры выступят в андеркарде объединительного боя между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBO и IBF британцем Энтони Джошуа и обладателем пояса WBO новозеландцем Джозефом Паркером, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Александр Поветкин является обязательным претендентом на поединок за титул суперчемпиона мира WBA.

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