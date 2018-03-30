Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

Март был непростым месяцем для рубля, полагает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. Внешнеполитическое давление на Россию усилилось, отмечает он, и западные инвесторы старались обходить стороной российские активы, но рубль с честью выдержал это испытание.

По итогам марта российская валюта ослабела на 1,5% по отношению к доллару США и на 2,5% по отношению к евро. При этом важные рубежи по паре доллар/рубль на отметке 57,5 руб. и по паре евро/рубль на отметке 71 руб. были удержаны. Одной из причин крепости рубля были высокие цены на черное золото – стоимость нефти марки Brent вернулась к $70 за баррель.

В апреле внешнеполитическое давление на Россию сохранится, считает Ткачук, рублю предстоят новые испытания. По его мнению, российская экономика привыкла жить в условиях санкций, так что нас уже не удивишь высылкой дипломатов и словесной критикой. Несмотря на жёсткую риторику, маловероятно, что США и Европа пойдут по отношению к России на крайние экономические меры – отказ от закупки российского газа (это больно ударит по самой Европе) или запрет на покупку российских облигаций (это будет мощным негативом для Лондона и Нью-Йорка в качестве мировых финансовых столиц).

Наиболее вероятен сценарий продолжения антироссийской истерии. А она, отмечает Ткачук, существенного влияния на динамику рубля не оказывает. В вопросах экономики политические моменты зачастую отходят на второй план. Сейчас именно такая ситуация. Как говорится, собаки лают – караван идёт.

Важным фактором для динамики рубля продолжают оставаться цены на нефть. В марте нефтяные котировки вернулись к росту на фоне готовности Саудовской Аравии продлить текущие соглашение по сокращению квот. В апреле растущий тренд нефти может быть продолжен, нефть марки Brent нацелилась на уровень $72 за баррель. Это максимум с 2014 года. Именно в 2014 году нефть соскользнула с отметок $100-$110 за бочку и упала в цене в два раза. Возвращение к $100 мы не ждём – из-за сланцевой революции нефтяной рынок сильно изменился, но и $72 за баррель – неплохое подспорье для рубля.

Отношение инвесторов к России можно оценить по динамике государственных облигаций, считает аналитик. В марте индекс ОФЗ Micex RGBI обновил исторический максимум, а доля ОФЗ во владении нерезидентов выросла до рекордных 40% (при этом доля нерезидентов в новых выпусках составляет более 70%). Доходность российских гособлигаций составляет 7%-7,5% – это интересный уровень на фоне низкой инфляции в России.

За неделю до конца первого квартала, 23 марта, Банк России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 7,25%. Следующее заседание ЦБ РФ состоится 27 апреля. Это будет «малое» заседание, без пресс-конференции главы мегарегулятора Эльвиры Набиулинной и публикации пресс-релиза по денежно-кредитной политике. Исходя из этого, Банк России может взять паузу в вопросе снижения ставки, хотя и есть соблазн округлить ставку до психологически важного значения 7%.

Важным событием для рубля будет и выбор нового кабинета министров президентом России Владимиром Путиным. Официально имя нового премьера будет объявлено после церемонии инаугурации (по предварительным данным, она состоится 7 мая), но кто именно может стать вторым лицом в государстве понятно заранее. Конечно же, пост премьер-министра может сохранить Дмитрий Медведев. Но его кресло способна занять и Эльвира Набиуллина, которая добилась успехов на посту главы Центробанка. Есть определённая интрига и касательно министра финансов, ряд экспертов желает видеть на этом посту Алексея Кудрина. После формирования кабинета министров станет понятно, в каком направлении будет двигаться российская экономика в ближайшие годы, а это задаст настроение и динамике рубля.

В целом, ожидается, что в апреле рубль будет стабилен. Актуальным коридором торгов для пары доллар/рубль является 56,5-59 руб. за американскую валюту, для пары евро/рубль – диапазон 69,5-72 руб. за единицу европейской валюты. Покупать валюту имеет смысл только в том случае, отмечает Роман Ткачук, если в мае-июне планируется отдых за рубежом, в спекулятивной же покупке валюты — нет смысла.