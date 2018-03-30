Шварценеггеру провели экстренную операцию на открытом сердце

Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на издание TMZ.

29 марта 70-летний Шварценеггер приехал в госпиталь Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. В ходе операции возникли осложнения.

Врачи решили, что Шварценеггеру необходима экстренная операция на открытом сердце, которая длилась несколько часов. Сейчас актер находится в стабильном состоянии.

Это не первый случай, когда Шварценеггер переносит операцию на сердце. В 1997 году ему проводили операцию по замене аортального клапана.