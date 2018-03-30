Конькобежка Голикова стала чемпионкой России в спринтерском многоборье

Конькобежка Ангелина Голикова по итогам четырех забегов победила на чемпионате России в спринтерском многоборье, который прошел в Москве на катке в Крылатском. Российская спортсменка набрала 152,860 балла, по два раза пробежав дистанции на 500 и 1000 метров.

Серебряную медаль чемпионата России завоевала Дарья Качанова, набравшая 153,795 балла. Бронзовым призером турнира стала Александра Качуркина (157,745), сообщает РИА Новости.

У мужчин победу праздновал Михаил Казелин. Вторым оказался Виктор Муштаков. Тройку лучших замкнул Михаил Козлов.