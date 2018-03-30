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30 марта 201819:20

Замглавврача махачкалинской больницы ранили ножом

Global Look Press

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В Махачкале неизвестный напал с ножом на заместителя главного врача Республиканского ортопедо-травматологического центра. Мужчина был ранен, однако о его состоянии пока ничего не сообщается.

Инцидент произошел около входа в медицинский центр. Полиция ведет розыск преступника, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

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