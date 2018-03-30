SpaceX запустила Falcon с 10 спутниками

В Калифорнии состоялся запуск ракеты-носителя Falcon-9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Первая ступень ракеты, которая уже отделилась, до этого использовалась для отправки в космос спутников в октябре 2017 года, а затем была возвращена на Землю. На этот раз осуществлять ее управляемый спуск не планируется, передает ТАСС.

Первоначально запуск компания SpaceX планировала осуществить запуск ракеты 29 марта, однако пуск был перенесен из-за проблем с одним из спутников.

Телекоммуникационные спутники принадлежат международному оператору мобильной компании Iridium Communications. Компания решила провести испытания 81 спутника, и как минимум 75 из них должна отправить в космос SpaceX.