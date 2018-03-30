Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

10 апреля в Светлановском зале Московского международного Дома музыки израильский дирижер Рани Кальдерон впервые выступит с Национальным филармоническим оркестром России. Под управлением маэстро прозвучат Симфония №103 Гайдна, Концерт №1 для фортепиано с оркестром Мендельсона и Симфония №2 Брамса. Солировать в этот вечер будет юная пианистка Александра Довгань.

Рани Кальдерон – израильский дирижер и пианист (класс знаменитой ученицы Альфреда Корто Пнины Зальцман), музыкальный руководитель и главный дирижер Национальной оперы Лотарингии в Нанси (Франция). Его первыми наставниками были профессоры Шалом Ронли-Риклис и Менди Роден, работавшие с Израильским филармоническим оркестром и другими коллективами.

Познакомившись в Тель-Авиве с дирижером из Флоренции Бруно Ригаччи, Кальдерон начал постигать методы работы старых итальянских маэстро, а также приобрел глубокие знания итальянского оперного стиля. На сегодняшний день он успешно реализовался в обоих амплуа – солиста и дирижера, а кроме того, набрал солидный опыт работы в музыкальном театре.

Рани Кальдерон освоил различные национальные исполнительские традиции под руководством их носителей (в частности, у Жанин Рейс в Париже, Ричарда Тримборна в Мюнхене, Тома Кристофа в Дрездене), что позволяет ему интерпретировать любую музыку с безупречным попаданием в стиль. Несколько лет Рани Кальдерон тесно сотрудничал с Муниципальным театром Сантьяго в Чили, сегодня он работает с ведущими европейскими оркестрами и оперными труппами.

Национальный филармонический оркестр России давно работает с молодыми дирижерами со всего мира. Более 10 лет назад по инициативе директора НФОР Георгия Агеева была создана не имеющая аналогов в мире группа дирижеров-стажеров и придуман проект "Дирижерская элита. New generation". В проекте, вызвавшем огромный интерес музыкальной общественности, приняли участие лучшие молодые дирижеры Европы. С тех пор НФОР ежегодно открывает широкой публике новые имена и дает возможность раскрыться молодым маэстро, уверенно наращивающим международный авторитет.

Сольную партию в Концерте №1 для фортепиано с оркестром Ф. Мендельсона исполнит 10-летняя пианистка Александра Довгань. В 2017 году Александра стала финалисткой II Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева и была удостоена специальной премии "Надежда", учрежденной Национальным филармоническим оркестром России. Юная исполнительница также получила приглашение выступить вместе с оркестром на предстоящем концерте.

Начало концерта – в 19:00, 10 апреля, Светлановский зал ММДМ.