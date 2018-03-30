Кисляк: в гонке вооружений США победят только себя

Если США решат устроить гонку вооружений, Россия в ней участвовать не будет.

Об этом на полях Столыпинского форума заявил член Совета Федерации и экс-посол РФ в США Сергей Кисляк, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал тезис президента США Дональда Трампа, высказанный им 20 марта в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным, о том, что его страна готова к гонке вооружений с РФ и сможет ее выиграть.

Позднее пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков сообщил прессе, что такой фразы во время разговора двух президентов не звучало.

"Мы не собираемся участвовать в гонке вооружений. Если они будут побеждать, они будут побеждать сами себя", — сообщил журналистам Кисляк, подчеркнув, что задача РФ состоит в обеспечении своим гражданам безопасность и стабильное, устойчивое развитие.

Говоря о двусторонних отношениях, бывший посол считает, что период конфронтации РФ и США может быть долгим и тяжелым, и призвал соотечественников относиться к этому спокойно.