Из-за травм игроков выступать за клуб НХЛ вышел неопытный бухгалтер. Видео

36-летний американский бухгалтер Скотт Фостер стал звездой хоккейного матча Chicago Blackhawks против Winnipeg Jets. Спортсмен-любитель выступил за "Соколов" из-за того, что некоторые игроки команды болели, сообщается на сайте NHL.

Скотт Фостер продержался на площадке 14 минут в качестве вратаря. За это время бухгалтер не пропустил ни одной шайбы. Обычно запасные игроки-любители, которые присутствуют на матчах, крайне редко выходят на лед.

В случае серьезной нехватки игроков клубы NHL заключают однодневные контракты с любителями, которые живут в том же городе, где проводится игра.

Фостеру удалось отразить семь бросков. Каждый раз стадион встречал его действия аплодисментами. Американец никогда не играл в профессиональный хоккей. Его опыт на льду ограничивался выступлением за команду Университета Западного Мичигана.

В итоге Chicago Blackhawks победили Winnipeg Jets со счетом 6:2.