Закрытие консульства в Сиэтле: российские дипломаты решили не спускать флаг

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Закрытие консульства в Сиэтле: российские дипломаты решили не спускать флагЧитайте нас в Telegram
До закрытия российского генконсульства в Сиэтле остаются считанные часы. Вашингтон уже отозвал дипломатическую неприкосновенность российского диппредставительства. Через несколько дней дипломаты должны будут покинуть территорию США. Несмотря на ограниченное время, отведенное на сбор вещей, сотрудники дипмиссии заявили, что будут работать и принимать посетителей до последнего. Все это происходит на фоне негодований, звучащих из Госдепа, которому не понравились ответные меры Москвы.
США возмущены высылкой 60 американских дипломатов и закрытием генконсульства в Санкт-Петербурге, словно это не Вашингтон, а Москва пошла на новое обострение. Зеркальный ответ в королевстве кривых зеркал не восприняли.
- Становится совершенно ясно, что Россия не настроена на диалог. Я хочу подчеркнуть, что нет оправдания ответным мерам России, — заявила Хизер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США.
- Когда вы говорите, что нет оправдания для российского ответа, я не уверен, что понимаю. Вы выслали 60 их людей...
- Соединенные Штаты, вопреки многим другим странам, приняли решение выгнать российских шпионов. Мы не рассматриваем это как дипломатический ответ в духе "зуб за зуб". Россия несет ответственность за эту ужасающую атаку на британского гражданина и его дочь.
- Так вы говорите, что американские дипломаты, которые высылаются, не являются шпионами под дипломатическим прикрытием?
- Я говорю, что они работают в Госдепартаменте США. Они наши коллеги, которые отлично там служили.
На выпад уже отреагировали в российском посольстве.
"Если кто-то ударит вас по щеке, какая будет реакция с вашей стороны? Вы абсолютно точно ответите тем же. Сейчас самое время нам прекратить винить друг друга. Необходимо начать реальные переговоры о реальных проблемах", — сообщил Анатолий Антонов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в США.
Но пока США их только создают. Сотрудники российского консульства в Сиэтле его посетителей в буквальном смысле встречают, сидя на чемоданах. Но, не смотря на хлопоты сборов, наши дипломаты не стали отказывать согражданам. Помочь постараются всем, кто придет даже в этот последний рабочий день.
По сути это двойной переезд. Ведь после закрытия консульства в Сан-Франциско в Сиэтл переместились не только некоторые дипломаты, но и архив. Забрать с собой получится не все, а оставлять важные документы незваным гостям, которые сюда обязательно нагрянут, ни в коем случае нельзя. Впрочем, никакого черного дыма склонная к теориям заговора американская пресса точно не дождется.
За работой и сотрудницы паспортного отдела. На них сейчас максимальная нагрузка. Новость стала настоящим ударом для 30 тысяч наших соотечественников, живущих на тихоокеанском побережье США.
"Это документы, которые подготовлены на последний день. На выдачу. Штук 150, наверное. А в первый день после того, как обозначили, что генеральное консульство закрывается, у нас было порядка 300-350 человек за один день", — рассказывает Халит Айсин, консул-советник генконсульства РФ в Сиэтле.
После закрытия консульства в Сан-Франциско российские дипломаты из Сиэтла отправлялись на выездные сессии в соседнюю Калифорнию. Теперь же ближайшее место, где можно поменять паспорт или оформить доверенность, это Хьюстон. Четыре часа лета. Накануне там уже обрывали телефоны.
Последней точкой российского присутствия в Сиэтле станет резиденция консула. Ее тоже предписано покинуть, хотя особняк в собственности. Сейчас он больше похож на штаб. В залах, где поздравляли ветеранов и принимали представителей американской власти и бизнеса, до потолка громоздятся коробки.
А ведь совсем недавно здесь отмечали 25-летие открытия российского консульства в Сиэтле. В 1992 году, когда Ельцин и Буш-старший об этом договорились, его создание воспринималось как еще один символ окончания холодной войны. Бездоказательным заявлением о том, что наши дипломаты якобы следят за базой подлодок Kitsap и заводом Boeing, Белый дом, напомнил, что она вновь в разгаре.
"Это полная чушь. И, конечно, комментировать тут нечего. Мы занимаемся своими прямыми консульскими обязанностями ежедневно, и нам абсолютно нет никакого дела до каких-то баз. Что касается Boeing, то могу сказать, что наше консульство оформляло сотрудникам этой крупнейшей американской корпорации визы", — объясняет Валерий Тимашов, генеральный консул РФ в Сиэтле.
Над резиденцией консула продолжает развиваться российский флаг. Его наши дипломаты решили не спускать даже в день отъезда.
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