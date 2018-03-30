Американские дипломаты пакуют чемоданы

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Американские дипломаты пакуют чемоданыЧитайте нас в Telegram
Стало известно о попытках Вашингтона завербовать тех российских дипломатов, которые должны вернуться на родину в результате высылки. Об этом сообщили в российском МИДе. По данным ведомства, американские спецслужбы используют непростой для сотрудников наших дипмиссиий момент: "Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить "помощь" — и не просто так, а за негласные отношения "на взаимовыгодной основе". Наших коллег буквально атакуют такими предложениями". И сегодня же наш МИД объявил о зеркальных мерах в отношении 24 стран, которые под давлением Лондона и Вашингтона объявили о высылке российских дипломатов. Первой страной, которая накануне получила ответ Москвы, стали Соединенные Штаты. В генконсульстве США в Санкт-Петербурге американцы спешно пакуют свои чемоданы.
Целый день из американского консульства что-то вывозили, и лишь один раз привезли — множество коробок с пиццей. Никогда еще курьер не попадал в зону внимания стольких журналистов и никогда еще пиццу у него не забирали на телеге.
На коробках можно было прочесть "Верим в лучшее", но, судя по лицам сотрудников дипмиссии, от оптимизма они далеки. Повара, судя по всему, первым начали собирать вещи. Кто-то из техников скручивает с фасада камеру видеонаблюдения, в машину грузят обмотанные в мешки для мусора швабры, ведра, тряпки.
В американском консульстве сейчас совершенно очевидно — чемоданное настроение. Из здания выносят пакеты, свертки, коробки, из двора выезжают и заезжают машины с дипломатическими номерами. У охраны нервы на пределе — журналисты взяли консульство в осаду.
Нервозности еще добавил прохожий, который запустил в здание стакан с кофе и крикнул "Убирайтесь отсюда". Неадекватного гражданина тут же задержала и увела полиция. А стакан так и остался лежать на асфальте.
В то же время в Москве к зданию МИДа один за другим подъезжали посольские автомобили. Вызов получили руководители дипмиссий стран, объявивших о высылке российских дипломатов. Им были вручены ноты протеста и заявлено, что ответ России будет зеркальным.
"Отношения между Россией и Нидерландами, определенно, непростые, — констатирует посол Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос. — Но это не означает, что мы не сохраняем дипломатические контакты, нас связывают экономическая и политическая деятельность".
В ответ на требования о высылке российских дипломатов на основании бездоказательных обвинений Великобритании Москва объявляет соответствующее количество сотрудников дипучреждений следующих стран: на родину отправятся 60 американцев, 13 украинцев, по 4 дипломата, представляющих Германию, Польшу, Францию, Канаду, по 3 из Литвы, Чехии, Молдавии, по 2 — из Австралии, Албании, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и по одному дипломату из других стран. С учетом того, что в последний момент к демаршу решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении этих государств.
Послы заходили и выходили из здания с непроницаемыми лицами, и только некоторые из них решились на комментарии. "Германия по-прежнему заинтересована в хороших отношениях с Россией, — заверяет посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич-Зеерхаузен. — Заинтересована в том, чтобы люди в Германии и России понимали друг друга".
Послу Великобритании в МИДе заявили протест в связи с провокационными действиями Лондона. "Сейчас у нас прошло обсуждение с министерством иностранных дел в Москве о тех действия, которые произвели обе стороны после событий в Солсбери, — сообщает посол Великобритании в РФ Лори Бристоу. — Сейчас я не буду раскрывать деталей. Скажу только, что мы изучим все сказанное и в соответствии с этим, будем принимать решение".
В течение месяца Британия должна сократить число своих дипработников в России до уровня представительства России в Британии. Генконсульство этой страны в Петербурге — также как и консульство США — закрывается. Также американский консул должен оставить свою резиденцию в Гродненском переулке. Ожидается, что завтра с него будет снят флаг США. Крайний срок для освобождения зданий — 31 марта. Для отъезда из России — 5 апреля.
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