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Пожар в кемеровском ТЦ 20 минут назад

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30 марта 201821:40 Антон Лядов

Старая вентиляция и рухнувший эскалатор: новые детали пожара в Кемерове

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В деле о гибели людей при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" появились еще двое задержанных: это гендиректор компании-владельца здания "Зимней вишни" и начальник Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области. Как считает следствие, комплекс возвели без разрешения на строительство, то есть, по сути, он был самостроем.

Одну за одной со здания торгового центра снимают вывески магазинов, рекламу. Сюда же подвозят бетонные блоки: будут возводить строительный забор. В ближайшее время здание начнут разбирать. Восстанавливать нет смысла: его построили в нарушение всех норм и не проверяли годами.

У "Зимней вишни" было 27 арендаторов и почти столько же собственников, которые были оформлены как малый бизнес. Однако, по данным следствия, речь идет о целом холдинге, который всего лишь маскировался под малый бизнес. Тех, кто годами прикрывал эти нарушения, сегодня задержали — начальника строительной инспекции Кузбасса Танзилию Комкову и Юлию Богданову, гендиректора компании-собственника.

Из допросов подчиненных следует, что Богданова старалась все оптимизировать и нередко поступалась тем, чем нельзя, например, пожарной безопасностью. Просили что-то сделать с противопожарной системой, но, как рассказали в Следственном комитете, вместо этого Богданову интересовала лишь прибыль с аренды все новых магазинов. На проблемы с пожарной системой не обращала внимание и ее коллега — Надежда Суденок, она сейчас тоже под стражей.

"Надежда Суденнок – кадровик, по управлению персоналом специалист, — рассказывает член регионального штаба ОНФ Максим Учватов. — Начали проводить оптимизацию штата, сокращать людей — администраторов, кого-то еще, и эти функции были переложены на офисный персонал, то есть офисный персонал по дням дежурил — выполнял некую иную функцию. Из-за оптимизации численности штата, естественно, пострадала организация безопасности".

Прежде чем начать управлять огромным торговым центром с проходимостью в несколько тысяч людей в день, Надежда Суденок работала в крестьянском хозяйстве — делала сосиски, сардельки, колбасу. Она была руководителем отдела кадров, который находится на втором этаже. Обеих задержанных здесь хорошо помнят. Особенно Богданову, которая, как оказалось, сама не понаслышке знает, что такое пожар.

Аварийные ситуации в торговом центре "Зимняя вишня" случались постоянно. 29 сентября 2017-го, парковка забита аварийными машинами. Ноябрь — отключили электричество. Через месяц то же самое, сообщение из соцсетей: "Конец света в "Зимней вишне". Вот и в этот раз вспышка, по предварительной версии, произошла в сухом бассейне. Дальше пламя распространялось во все стороны. За считанные минуты пламя добралось до кинозалов и фитнес-центра.

"На всех этажах при разведке и поиске людей находились баллоны газовые, — рассказывает начальник службы пожаротушения 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин. — Это баллоны, я так думаю, которые использовались в бутиках для надувания шариков, углекислотные баллоны. Произошел хлопок. Из-за этого хлопка произошло распространение очага пожара на нижележащие этажи, вследствие чего обрушился эскалатор".

Пустоты внутри перекрытий, а так же старая вентиляция помогали огню распространяться: все эти проблемы появились еще на этапе строительства торгового центра. "Задержана начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, — сообщает и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко. — По версии следствия она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания "Зимней вишни", что повлекло гибель людей. Помимо инкриминируемого ей злоупотребления должностными полномочиями следователи проверят действия Комковой на предмет коррупционной составляющей. Всего же по уголовным делам о пожаре в Кемерово сейчас фигурирует 7 человек".

Сегодня в стационарах Кемерове остаются пять человек, и они идут на поправку. Накануне нашлись трое тех, кто числился в списках пропавших без вести. Максим Стукалов значился в них под номером 34. "Мы с другом получается, когда пожар случился, были в интернет-кафе и просидели там достаточно времени, и только когда вышли, у меня появилась нормальная связь, — рассказывает молодой человек. — Все начали звонить и говорить, что "Зимка" горит. Первой позвонила мне девушка вся на панике и сказала про этот пожар, на тот момент была информация о четверых погибших. Она дико перепугалась, но, благо, ее не было в городе на данный момент".

Трехдневный траур в Кемерово закончился еще вчера, но к торговому центру люди все идут и идут.

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