Под Петербургом отработали уничтожение банды террористов

Под Петербургом отработали уничтожение банды террористовЧитайте нас в Telegram
В единственном в России высшем танковом командном училище в Казани сегодня выпуск офицеров. Более 100 лейтенантов завершили обучение по новой расширенной программе. Проходили и тактику ведения боя, и устройство танков, ведь внутри каждой боевой машины более двухсот рычагов и переключателей. Но основное внимание было уделено практическим занятиям. И даже последний учебный день офицеры провели на стрельбах. А в Ленинградской области сегодня беспрецедентные по масштабу учения. Задействованы почти 700 единиц военной техники: от беспилотников до систем залпового огня.
По сценарию военных учений условный противник внезапно атаковал наши войска. Подразделения мотострелковой бригады при поддержке авиации пытаются отразить нападение и уничтожить незаконное вооруженное формирование.
Поднимая клубы пыли, боевые танки Т-72Б3 выходят на огневые позиции. За ними на бронетранспортерах наступают военнослужащие Западного военного округа.
На Лужском полигоне под Петербургом проходят небывалые по размаху учения с боевыми стрельбами. Танки, самоходные артиллерийские установки, системы залпового огня "Град", "Ураган" и "Смерч". Всего более тысячи единиц техники и больше двух тысяч военнослужащих.
Перед началом операции район предполагаемых боевых действий зачищают вертолеты и бомбардировщики.
Первыми в зону контртеррористической операции проникают разведчики и прочесывают каждый метр. Местность сложная, холмистая. Прямой видимости на дистанциях нет. На пути встречаются засады.
Координаты передаются на командный пункт. Через несколько мгновений звучат первые залпы. Открывает огонь артиллерия.
Система залпового огня "Град", выпустив более шестидесяти снарядов, молниеносно поражает противника. Теперь приказа к наступлению ждёт пехота.
По команде первыми по врагу бьют танки. Затем шквалом огня накрывают рейдовые отряды.
"Любые бригадные учения — это всегда хороший экзамен для командира. Это полное взаимодействие сил и средств. Одно дело, когда в теории, другое дело — на поле, на незнакомой местности, на незнакомом полигоне. Я считаю, это хорошая школа", — говорит командир 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей Колесников.
Результатами учений командование осталось довольно. Условный противник - банда террористов — уничтожена меньше чем за час. Бригада готова в реальных условиях решать задачи любой сложности.
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