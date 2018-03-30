Фильм "Лёд" покоряет Китай

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Фильм "Лёд" 37 минут назад
Фильм "Лёд" покоряет КитайЧитайте нас в Telegram
В Китае большая премьера: на экраны кинотеатров по всей стране выходит российский фильм "Лёд". В нашей стране он уже побил рекорды, собрав в прокате более миллиарда рублей. Показ "Льда" в Поднебесной тоже начинается с аншлага, все билеты распроданы.
Афиши в торговых центрах, промо-ролики в кинотеатрах – "Лёд" выходит в широкий прокат в Китае. От одной из самых успешных российских картин этого года ждут кинорекордов и в КНР.
К вечеру первого дня фильм уже на пьедестале: при том, что одновременно с ним стартовали еще два голливудских блокбастера, каждый восьмой зритель в Китае сегодня пошел на "Лёд". В этом кинотеатре 8 сеансов в день, и вечером в пятницу билетов нет.
- Китайских фильмов на эту тему немного, а здесь все так красиво — и спорт, и любовь!
Фигурное катание, которым так увлечены в КНР, сила духа, крепче любого льда, и любовь, ярче любых софитов. Съемки на Байкале, куда едут миллионы китайцев. Сплав факторов, обреченных здесь на успех.
- У нас в Китае не так много фильмов из России. Если его показывают в кинотеатре, это отличный фильм! Он учит не бояться трудностей и никогда не сдаваться, а еще мне понравилась музыка, в ней есть душа.
В Китае "Лёд" даже звучит по-своему: песни написаны специально. Фильму изначально обещан рекордно широкий прокат — 23 тысячи экранов, то есть каждый второй в стране. В этот уикенд их будет больше.
"На следующей неделе в Китае три выходных, мы возьмем свое! И мы приняли решение продлить показ. Обычно фильмы идут 2 недели, максимум месяц. Мы будем показывать "Лёд" полтора месяца", — говорит Ацин Сю, генеральный директор компании-прокатчика.
До сих пор самым кассовым российским фильмом в Китае был "Сталинград", он собрал в прокате 70 миллионов юаней. "Лёд" с самого начала уверенно идет на новый рекорд.
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