Мария Шарапова вернулась к бывшему тренеру

Российская теннисистка Мария Шарапова начала тренироваться под руководством Томаса Хогстедта, с которым уже работала с 2011 по 2013 год. Ранее спортсменка объявила о прекращении сотрудничества со шведским наставником Свеном Груневельдом, тренировавший россиянку с 2013 года.

Сейчас Шарапова проводит тренировки с 54-летним шведом в академии Ника Боллетьери в американском Брейдентоне, сообщает ТАСС. Под его руководством Хогстедта Шарапова в 2012 году выиграла "Роллан Гаррос", что позволило ей собрать карьерный Большой шлем. На Олимпийских играх 2012 года она стала серебряным призером.