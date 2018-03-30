В 2017-м Порошенко задекларировал почти 16,5 миллиона гривен

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал в 2017 году 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 620 тысячи долларов) доходов.

Об этом как сообщает РИА Новости, заявила пресс-служба главы украинского государства.

Из этой суммы 336 тысяч гривен — зарплата Порошенко, которую он перечисляет на благотворительные цели, а более 15 миллионов гривен являются процентами по депозитам.

Отмечается, что количество денег, хранимых президентом Украины в банках, за прошедший год уменьшилась на 430 тысяч гривен (около 16,3 тысячи долларов). В 2017 году Порошенко также не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.

В свое время он передал свою долю в самом крупном его активе, кондитерской корпорации Roshen, в доверительную собственность трастовому фонду "Ротшильд".