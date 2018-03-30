Благодаря популярному подкасту в США пересмотрят громкое дело об убийстве

Апелляционный суд Мэрилэнда (США) проведет новое разбирательство по делу Аднана Сайеда, приговоренного в 2000 году к пожизненному заключению за убийство своей девушки.

Как отмечает NBS News, история Аднана Сайеда легла в основу детективного подкаста Serial. Подкаст стал невероятно популярен: его скачали более пяти миллионов раз. Именно благодаря подкасту и его слушателям, которые поставили под сомнение причастность молодого человека к преступлению, защите удалось найти важную свидетельницу. Женщина сказала, что готова подтвердить, что в момент убийства девушки Аднан Сайед был в библиотеке. Этого оказалось достаточно для пересмотра приговора.

Аднана Сайеда арестовали, когда ему было 17 лет. Ему вменяли убийство Хэ Мин Ли на почве ревности. Молодой человек свою причастность к убийству отрицал.