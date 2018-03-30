Украина арестовала крымское судно и грозит экипажу тюрьмой

Украинский суд арестовал задержанное пограничниками крымское рыболовецкое судно "Норд". Судовладелец считает, что задержание противоправно, а действия украинских пограничников опасны для жизни и безопасности членов экипажа.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, рыболовецкое судно "Норд" под флагом России с 10 членами экипажа (все — граждане РФ) было задержано в Азовском море 25 марта. По данному задержанию заведено уголовное дело по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Обстоятельства и подробности задержания выясняются.