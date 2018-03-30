Израиль бомбардирует "Марш возвращения" палестинцев

Как минимум, 14 палестинцев погибли во время беспорядков на границе Израиля с Сектором Газа. Об этом сообщают местные СМИ. Число пострадавших, по данным журналистов, уже превысило тысячу человек.

Как информирует телеканал "Россия 24", палестинцы собрались в шести пунктах на границе на шестидневную демонстрацию — так называемый "Марш возвращения". По оценкам израильских военных, число протестующих — около 30 000 человек.

Собравшиеся требуют возвращения палестинских беженцев на земли, конфискованные израильскими властями еще в 1976 году. Израильтяне используют дистанционно управляемые беспилотные летательные аппараты, которые бомбардируют протестующих бомбами со слезоточивым газом.