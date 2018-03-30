Space доставила в космос 10 спутников, но не справилась с Falcon 9

Американская компания Space успешно вывела на орбиту 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, но не смогла осуществить контролируемый спуск одного из элементов ракеты-носителя Falcon 9 — головного обтекателя.

Об этом, как передает ТАСС, в своем Twitter написал руководитель компании Илон Маск, по словам которого обтекатель ударился об воду на большой скорости.

Он подчеркнул, что по предварительным данным, это произошло из-за недостаточного раскрытия парашютирующего крыла. Маск сообщил мировой общественности, что последуют новые испытания.

Ракета была запущена 30 марта с американской авиабазы Ванденберг в штате Калифорния в 17 часов 13 минут по московскому времени.