Евролига. "Жальгирис" обыграл ЦСКА

В баскетбольной Евролиге завершается регулярный чемпионат. Днем ранее уже определились все участники в плей-офф. В предпоследнем 29-м туре литовский "Жальгирис" на домашнем паркете обыграл российский ЦСКА со счетом 85:73.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 18 очков. У "Жальгириса" больше всего баллов за результативность набрал форвард Брэндон Дэвис (17).

ЦСКА ранее гарантировал себе первое место в регулярке. В активе клуба 23 победы в 29 матчах. "Жальгирис" идет восьмым с 16 победами.