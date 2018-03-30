Пациенты сумасшедшего дома в Ногинске не пострадали из-за пожара

Все пациенты и персонал психиатрического корпуса больницы в Ногинске эвакуированы, пострадавших нет.

Об этом "Интерфаксу" рассказали в главном управлении МЧС по Подмосковью. Там подчеркнули, что 283 пациента переведены в соседний корпус. Тушение пожара – продолжается.

Это не первый подобный инцидент в больнице. 28 февраля 2018 года более 200 пациентов были эвакуированы из-за задымления, возникшего в результате короткого замыкания электрической проводки. Пострадавших тогда тоже не было.