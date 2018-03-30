Президент "Зенита": за Смолова у нас просили 40 млн евро, но он столько не стоит

Президент санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко рассказал подробности о возможном переходе нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова. По его словам, общая стоимость трансфера могла составить 40 миллионов евро.

"За Смолова от нас просили 40 миллионов евро. Если учитывать зарплату плюс агентские. К сожалению, мы на такое пойти не могли. Он столько не стоит, — заявил Фурсенко, которого цитирует РИА Новости. — Манчини с самого начала хотел Смолова в состав. Федя — слишком дорогой. Я честно скажу. Те условия, которые выставлены, неприемлемы. Мы потянуть это не можем. Я ответственный за это. Манчини хотел этого игрока при всех условиях".