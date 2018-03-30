В Москве выход с "Курской-кольцевой" возможен только через "Чкаловскую"

Выход со станции "Курская" кольцевой линии столичного метрополитена происходит только через вестибюль станции "Чкаловская".

Об этом сообщается Twitter московской подземки. Подчеркивается, что это временная мера.

Станция Курская-Кольцевая. Выход временно осуществляется только через вестибюль станции Чкаловская. — Московское метро (@MetroOperativno) 30 марта 2018 г.

В настоящее время станция "Курская" работает на вход и выход пассажиров в обычном режиме.