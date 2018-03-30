"Курская-кольцевая" работает в обычном режиме

Станция "Курская-кольцевая" Московского метро снова работает в обычном режиме, сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.

Станция Курская-Кольцевая снова работает в обычном режиме. — Московское метро (@MetroOperativno) 30 марта 2018 г.

Ранее появилась информация, что выход со станции возможен только через "Чкаловскую".