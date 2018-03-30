"Транснефть" продолжит программу импортозамещения

Владимир Путин встретился с главой "Транснефти" Николаем Токаревым. Он доложил президенту о результатах работы компании за последние годы, рассказал о программах в области импортозамещения, энергоэффективности, а также — о социальных проектах. Открывая встречу, Путин поздравил Токарева с 25-летием "Транснефти".

Сейчас доля отечественного оборудованию в "Транснефти" – 93 процента. Планируется к 2020 году выйти на показатель в 97%. Токарев доложил о результатах работы корпорации за последние годы, рассказал о социальных проектах, сообщает телеканал "Россия 24".