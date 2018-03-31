В России резко вырос спрос на бытовые огнетушители

После трагических событий в Кемерове россияне массово скупают средства противопожарной безопасности. В первую очередь — огнетушители. В Москве спрос на них в магазинах вырос в три раза.

Таких магазинов в столице сотни, все они предлагают широкий выбор средств пожарной безопасности. Но за последнюю неделю, в каждой подобной торговой точке, ассортимент был сметен подчистую. Товара нет даже на складе. Поставщики не успевают справиться с объемами заказываемой продукции.

Самый популярный тип огнетушителя – это ОП-4. Его действующим веществом является специальный порошок. Он отлично справляется практически с любым типом возгорания, будь то дерево, текстиль, пластик, ну или электрическая проводка, что примечательно, он компактный, не весит много, да и стоит от 500 до 600 рублей. Однако не у каждого россиянина, он, к сожалению, есть в квартире или в загородном доме.

Трагедия в Кемерово, вызвала настолько сильный резонанс, что экстренно пополнять или накапливать с нуля запасы средств пожарной безопасности наравне с рестораторами, предпринимателями, владельцами крупных торговых точек, складских помещений, и офисных зданий, стали и обычные люди.

"Спрос имеет эмоциональный характер, в основном идут те люди, которые раньше никогда не задумывались о собственной безопасности пожарной. Очень много приходит женщин. Матерей, которые переживают за своих детей. Спрашивают, как пользоваться первичными средствами пожарной безопасности. Интересуются, какие можно взять огнетушители, что может спасти их и ребенка", — поясняет Роман Юсубов, генеральный директор "Магазина 01".

Увы, рынок устроен так, что чем выше спрос, тем выше и цена. Однако, несмотря на то, что производитель и поднял себестоимость, ритейлеры стараются удерживать цену. И не повышать ее больше, чем на 50 рублей. Небывалый спрос на средства пожарной безопасности – явление, захлестнувшее всю страну. Большинство магазинов Ижевска, распродали даже ту продукцию, что стояла на стенде в торговом зале.

Едва появилась информация о трагедии в Кемерово, на следующий день отреагировали торговые центры. То есть приезжали представители торговых центров и сметали с полок всю продукцию, оптом забирали. Во вторник-среду пошли частники, и вот уже к среде огнетушители закончились.

А в профильных магазинах Самары, еще не успевшие приобрести огнетушитель клиенты, звонят весь рабочий день напролет. Иногда по несколько раз.

Это малоизвестно, но противопожарное оборудование не стоит больших денег. Для примера наравне с огнетушителями, огромным спросом сейчас пользуются самоспасатели – специальные фильтрующие маски, стоят они не дороже 3000 рублей, а также огнеупорные накидки, защищающие от температур до 200 градусов Цельсия и способные выдержать контакт с расплавленным пластиком и резиной. Их стоимость около полутра тысяч. Два эти предмета увеличивают шанс выбраться из горящего здания живым и невредимым. Наравне с ассортиментом профильных магазинов, огромным спросом, к великому сожалению, пользуются и услуги мошенников.

"Люди боятся попасть в аналогичную ситуацию, не стать жертвами пожара, соответственно, они на беду, и из-за своего страха, попадают на мошеннические действия, со стороны людей, которые пытаются продать пожарную сигнализацию, которая ничего общего не имеет с пожарной сигнализацией", — предупреждает Александр Амелин, адвокат.

Урал, Псков, Санкт-Петербург. Десятки людей, в основном пенсионеры, отдавали баснословные деньги, чтобы чувствовать себя в безопасности. Сотрудники профильных магазинов заверяют – спрос на сигнализации, огнетушители и прочую технику, настолько высок, что у ритейлеров нет надобности самим искать покупателя. Он и так к ним приходят. А, огнетушитель, как первое средство помощи при пожаре, доступен всем слоям населения и просто обязан быть в каждом доме.