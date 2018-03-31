Второму россиянину предъявлено обвинение за беспорядки на Евро-2016

Россиянину Михаилу Ивкину предъявлено обвинение по делу о беспорядках во время чемпионата Европы по футболу 2016 года. Он обвиняется в нападении на английского болельщика в Марселе. Марсельский суд предъявил Ивкину обвинение и заключил его под стражу 22 марта.

Ивкин был задержан в феврале в Германии через несколько дней после первого задержанного по этому делу россиянина, сообщает РИА Новости. В июне 2016 года после матча сборной России на против англичан (1:1) на стадионе "Велодром" в Марселе около 30 российских болельщиков, прорвав оцепление, проникли в сектор с английскими фанатами. После этого УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира.