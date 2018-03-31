Дмитрий Медведев обсудил с Александром Шохиным налоговые проблемы предпринимателей

Система неналоговых платежей должна быть в легальном поле. Недопустимо, чтобы ведомства могли сами изобретать и приумножать их количество. Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Который, в свою очередь, отметил, что бизнес хотел бы вступить в активный диалог с правительством по вопросу инвентаризации налоговых льгот, а также рассказал, как идет реализация послания президента Федеральному собранию.

"Вы рассказывали о подходах РСПП уменьшения отдельных проблем, в том числе, и по совершенствованию такого неплохо зарекомендовавшего себя экономического института, как специнвестконтракт. Не скрою, многие проекты у нас предлагают реализовывать именно в такой форме, имея в виду набор преимуществ льгот, а также режимов налоговых, которые применяются при исполнении этого контракта. Знаю, что вы над этим работали. Какие предложения?", — поинтересовался Дмитрий Медведев.

"Мы, и не только РСПП, но и другие бизнес-объединения активно включились сейчас в реализацию послания президента федеральному собранию, и, безусловно, такие прорывные задачи, как выход на темпы роста выше среднемирового увеличения инвестиций в основной капитал с нынешних 17,5% до 25%, как минимум. Это — серьезная задача, которая требует повышения стимулирующей роли налоговой системы, и у нас, действительно, целый ряд конкретных предложений на этот счет есть", — приводит ответ Александра Шохина телеканал "Россия 24".