Бизнесмен Зиявудин Магомедов провел разговор со следователями

Следственный департамент МВД и Следственный комитет провели обыск в группе "Сумма", совладельцем которой является бизнесмен Зиявудин Магомедов.

Как сообщает РБК и "Ведомости", силовики изъяли документацию, оттиски печатей, электронные носители. Кроме того, по информации из самой группы "Сумма", следователи провели беседу с самим Зиявудином Магомедовым, отмечает ТАСС.

По данным источника РБК, оперативные мероприятия Следственного комитета и следственного департамента МВД вызваны проведением многоэпизодного дела, связанного с уплатой налогов.