Арнольд Шварценеггер после операции: I'm back

Звезда Голливуда, перенесший экстренную операцию на сердце, вышел из наркоза и произнес: "Я вернулся". Об этом сообщил представитель Шварценеггера Дэниел Кетчелл. Фраза актера, очевидно, отсылает к его самой знаменитой роли Терминатора.

Как уже сообщалось, 70-летний актер и политик в четверг приехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. В ходе операции неожиданно возникли осложнения, но в итоге врачам удалось привести пациента в стабильное состояние. Это уже не первая операция "железного Арни" на сердце, отмечает РИА Новости. В 1997 году он уже ложился на операционный стол.