Билялетдинов: здорово, что "Ак Барс" прибавил в третьем периоде и смог победить

Главный тренер казанского клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов прокомментировал игру команды в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с челябинским "Трактором". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.

"Как мы и предполагали, было непросто, — сказал Билялетдинов, которого цитирует "Советский спорт". – Очень здорово, что в третьем периоде ребята прибавили и завершили игру положительно. Готовимся к следующей".