Итудис: баскетболистам ЦСКА в игре с "Жальгирисом" не хватило мотивации

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды от литовского "Жальгириса" в гостевом матче предпоследнего тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:73 в пользу хозяев.

"Я хотел бы поздравить "Жальгирис" с заслуженной победой, — сказал Итудис, которого цитирует ТАСС. — Мотивация — это волшебная вещь в спорте, мы не нашли достаточной мотивации для этой игры. Сегодня мы плохо оборонялись, нам нужно лучше готовиться. В целом же, мне не в чем упрекнуть своих игроков".