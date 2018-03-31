Шайба Зайцева помогла "Торонто" обыграть "Айлендерс"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Торонто Мэйпл Ливз" на чужом льду одержал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:4.

В составе победителей шайбы забросили Назем Кадри (17-я минута), российский защитник Никита Зайцев (28-я), Митчелл Марнер (38-я), Джеймс ван Римсдайк (43-я) и Остон Мэттьюс (57-я). У проигравших отличились Энтони Бовилье (13-я), Джонни Бойчак (19-я), Брок Нельсон (31-я) и Джон Таварес (47-я).

Для Зайцева эта шайба стала пятой в сезоне, всего на его счету 13 очков (5 шайб + 8 передач).