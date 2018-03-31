Рейс "Аэрофлота" вернулся из Лондона, но инцидент не исчерпан

Посольство России в Великобритании отправило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра самолета "Аэрофлота". На его борту британские таможенники лондонского Хитроу накануне искали запрещенные к перевозке предметы. Борт был задержан без объявления причин. Всех членов экипажа, кроме пилота, заставили покинуть воздушное судно на время досмотра.

Перед журналистами пилоты рейса Лондон-Москва появились уже глубокой ночью. Борт задержали почти на три часа. Сам полёт прошёл в штатном режиме, а вот перед его началом экипаж заставили поволноваться незваные гости.

Самолёт "Аэрофлота" приземлился в пятницу днём по расписанию в аэропорту Хитроу. Пассажиры покинули лайнер, экипаж готовился к предстоящему полёту домой, как вдруг на борт поднялись люди в форме и без объяснения причин попросили команду покинуть воздушное судно. Якобы, для того, чтобы сотрудники таможни могли осмотреть лайнер. Командир вежливо предложил провести все необходимые процедуры в его присутствии, после чего ему — дабы не тратить время — настойчиво рекомендовали оставаться в кабине пилотов и приступили к обыску. Следом — проверке подверглись члены экипажа.

"Отказ пилота покинуть самолёт — это лишь чёткое следование инструкциям", — заявили в "Аэрофлоте". А вот англичане, по мнению российской авиакомпании, нарушили принятые в мировой практике нормы проведения подобных досмотров.

В целях безопасности, уже после местных полицейских, самолёт осмотрели члены экипажа вместе с российскими дипломатами. На всякий случай. В Москве назвали действия британской таможни — провокацией. В Хитроу немедленно выехали сотрудники российского посольства и потребовали — цитата: "вернуть ситуацию в правовое русло".

Между тем, в Скотланд-Ярде поспешили откреститься от этого инцидента. В лондонской полиции заявили, что не принимали участие в осмотре российского самолёта, однако о случившемся они осведомлены. На этом комментарии от британской стороны пока исчерпаны.