Кемеровский суд определяет меру пресечения генеральному директору сгоревшего ТЦ

Гендиректору компании-собственника кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Юлии Богдановой в субботу должны избрать меру пресечения. Об этом сообщили в районном суде.

Также сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин по поручению Владимира Путина лично встретится с родственниками погибших и пострадавшими. В ведомстве отметили, что следователи из Москвы останутся в городе до полного завершения расследования.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта, напоминает телеканал "Россия 24". Жертвами трагедии стали 64 человека.